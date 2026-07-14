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Спорт

Отстраненный от ЧМ-2026 футбольный судья умер при загадочных обстоятельствах

Футбол Смерть Судьи, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 10:49 Фото: Facebook/KNVB
В возрасте 38 лет скончался нидерландский арбитр FIFA – Роб Диперинк. Перед поездкой на мундиаль его обвинили в насилии, и он был исключен из списка будущего турнира, сообщает Zakon.kz.

Информацию о смерти арбитра распространила Королевская ассоциация футбола Нидерландов (KNVB).

Как известно, Роб Диперинк ранее входил в список судей FIFA, которые должны были обслуживать матчи ЧМ-2026.

Однако его отстранили от турнира после обвинений в насилии над подростком в одном из отелей Лондона. Позже это дело было закрыто за отсутствием доказательств.

По сведениям De Telegraaf, сейчас полиция занимается расследованием смерти Диперинка. Причина смерти пока неизвестна.

Футбол Умер Арбитр, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 10:49

Фото: pixabay

Диперинк с 2017 года работал судьей в Эредивизи, в качестве видеоарбитра трудился на Евро-2024. В общей сложности он отсудил 284 матча в профессиональном футболе.

11 июля Роб обслуживал товарищеский матч между командами "Гоу Эхед Иглс" и "Аполлон".

На момент той скандальной истории, которая произошла в конце апреля, FIFA скрыла возраст и имя этого арбитра.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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