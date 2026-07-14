#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
477.11
545.58
6.2
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
477.11
545.58
6.2
Спорт

Дастан Сатпаев и его коллеги по "Челси" упорно готовятся к старту сезона

Футбол Тренировка Челси, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 12:48 Фото: chelseafc.com
На тренировочной базе лондонского футбольного клуба "Челси" в Кобхэме накануне было очень жарко не только от погоды, но и от различных мероприятий. Продолжается предсезонная подготовка команды, и все внимание приковано к приближающемуся новому сезону, сообщает Zakon.kz.

Также накануне на знаменитой арене "Стэмфорд Бридж" перед мировыми СМИ был представлен главный тренер "Челси" – Хаби Алонсо.

Параллельно испанский наставник в Кобхэме проводил тренировку со своими подопечными, в числе которых был замечен новичок "синих" – казахстанский форвард Дастан Сатпаев.

Это была еще одна напряженная тренировка, на которой основное внимание уделялось физической подготовке, поскольку команда участвовала в "тесте на скорость" – проверке скорости, выносливости и концентрации, когда игроки должны были перемещаться между двумя линиями за определенное время.

17-летний экс-нападающий "Кайрата" тренировался вместе со звездами нынешнего "Челси": Лиамом Делапом, Ромео Лавиа, Коулом Палмером и Эстевао Виллианом.

"Аристократы" открывают новый сезон в АПЛ 24 августа, когда сыграют на выезде с "Фулхэмом".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Тренировки Сатпаева
14:08, 01 июля 2026
Появились первые новости о занятиях Дастана Сатпаева в "Челси"
Футбол Переход Челси
15:45, 10 февраля 2025
Официально: Дастан Сатпаев продолжит карьеру в "Челси"
Челси
07:18, 10 июля 2026
Дастан Сатпаев начал тренироваться у Хаби Алонсо
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Открыт приём заявок на внедрение шахмат в общеобразовательных школах
14:08, Сегодня
Открыт приём заявок на внедрение шахмат в общеобразовательных школах
Анатолий Тимощук назвал Дугласа Сантоса одним из главных открытий сборной Бразилии на ЧМ
13:49, Сегодня
Экс-игрок "Кайрата" Тимощук назвал Сантоса одним из главных открытий Бразилии на ЧМ
Тайлак Нуражы
13:38, Сегодня
Казах из Китая Нуражы проведёт второй бой в UFС против американца Флауэрса
Лиана Дымовских
13:21, Сегодня
Сборная Казахстана по баскетболу среди девушек до 18 лет одержала вторую победу на ЧА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: