Дастан Сатпаев и его коллеги по "Челси" упорно готовятся к старту сезона

На тренировочной базе лондонского футбольного клуба "Челси" в Кобхэме накануне было очень жарко не только от погоды, но и от различных мероприятий. Продолжается предсезонная подготовка команды, и все внимание приковано к приближающемуся новому сезону, сообщает Zakon.kz.

Также накануне на знаменитой арене "Стэмфорд Бридж" перед мировыми СМИ был представлен главный тренер "Челси" – Хаби Алонсо.

Параллельно испанский наставник в Кобхэме проводил тренировку со своими подопечными, в числе которых был замечен новичок "синих" – казахстанский форвард Дастан Сатпаев.

Это была еще одна напряженная тренировка, на которой основное внимание уделялось физической подготовке, поскольку команда участвовала в "тесте на скорость" – проверке скорости, выносливости и концентрации, когда игроки должны были перемещаться между двумя линиями за определенное время.

17-летний экс-нападающий "Кайрата" тренировался вместе со звездами нынешнего "Челси": Лиамом Делапом, Ромео Лавиа, Коулом Палмером и Эстевао Виллианом.

"Аристократы" открывают новый сезон в АПЛ 24 августа, когда сыграют на выезде с "Фулхэмом".