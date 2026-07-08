Дастан Сатпаев может попасть в разборки двух экс-тренеров "Реала" в АПЛ

Минувшей ночью 43-летний испанский специалист Альваро Арбелоа стал главным тренером английского футбольного клуба "Фулхэм", которого на старте АПЛ через месяц ждет лондонский "Челси" Дастана Сатпаева и Хаби Алонсо, сообщает Zakon.kz.

Бывший тренер мадридского "Реала" будет руководить "дачниками" до 2029 года. По мнению руководителей одной из старейших команд Англии, Арбелоа очень амбициозен, провел немало времени, общаясь с лучшими игроками, клубами и изучая лучшие методы в футболе, и этот опыт очень пригодится ему здесь.

Альваро проявил большой интерес к академии "белых" и верит в то, что молодым игрокам нужно давать шанс. Также испанец стремится играть в атакующий футбол в предстоящем сезоне Премьер-лиги.

"Для меня огромная честь начать новый этап своей карьеры в "Фулхэме". Чувствую большую ответственность и с нетерпением жду возможности ощутить атмосферу "Крэйвен Коттэдж" вместе с болельщиками, а также начать предсезонную подготовку с командой уже на следующей неделе. Уверен, нас ждет невероятное совместное путешествие". Альваро Арбелоа

ФК "Фулхэм", трансферная стоимость которого составляет 310,20 млн евро, прошлый сезон закончил на 11-й строчке таблицы АПЛ.

Дебют Арбелоа в английском чемпионате состоится 25 августа, когда его команда примет земляков из "Челси", который недавно возглавил еще один экс-наставник "Реала" – Хаби Алонсо.

Кстати, в этом матче может сыграть свой первый официальный матч в АПЛ наша молодая звезда Дастан Сатпаев.