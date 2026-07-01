Появились первые новости о занятиях Дастана Сатпаева в "Челси"

На днях тренировочную базу лондонского футбольного клуба "Челси" в Кобхэме посетил президент действующих чемпионов Казахстана Кайрат Боранбаев, который там встретился с новичком "аристократов" Дастаном Сатпаевым, сообщает Zakon.kz.

По словам главы алматинского клуба, 17-летний казахстанец пребывает на новом месте в отличном настроении, полностью сосредоточен на работе и уже начал новый этап в своей карьере.

Дастан приехал в Лондон в хорошей физической форме, без длительного перерыва, и это серьезное преимущество в период адаптации.

Сам же молодой нападающий свой последний матч в майке "Кайрата" провел 17 июня в рамках игр КПЛ-2026, когда оформил дубль в ворота "Кызылжара" и добыл победу для своей команды.

После этого он сразу отбыл в Лондон, где уже приступил к первым тренировкам на базе "Челси". Надеемся, что новый главный тренер "синих" Хаби Алонсо непременно возьмет на карандаш талантливого казахстанца и уже скоро просмотрит его в товарищеских играх.

А такая возможность предоставится через месяц, 5 августа "лондонцы" сыграют контрольную встречу дома с итальянским "Ювентусом".

Спустя три недели после этого уже стартует новый сезон в АПЛ, где команда Сатпаева встретится в гостях с "Фулхэмом".