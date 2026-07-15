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Спорт

Аргентина – Англия: английские фанаты против арбитра полуфинала

Англия - Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 07:00 Фото: Instagram/england
Английские фанаты недовольны назначением Исмаила Эльфата главным судьей полуфинала ЧМ с Аргентиной, сообщает Zakon.kz.

Британские СМИ обратили внимание на любопытную статистику: команды Лионеля Месси неизменно побеждали в матчах, которые обслуживал американец марокканского происхождения Исмаил Эльфат. Как отмечает TalkSport, 44-летний судья никогда ранее не работал на матчах сборной Англии, однако уже считается своеобразным "талисманом удачи" для Аргентины.

Одним из самых известных матчей с его участием стал финал чемпионата мира 2022 года, где Эльфат был четвертым арбитром. Тогда Аргентина в драматичном поединке обыграла Францию в серии пенальти, а Лионель Месси впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира.

Кроме того, Эльфат обслуживал финал Кубка лиг MLS 2023 года между "Интер Майами" и "Нэшвиллом", завершившийся победой команды Месси. Он также трижды судил матчи "Интер Майами" в регулярном чемпионате MLS, и во всех случаях команда аргентинца добивалась победы. Таким образом, Месси имеет стопроцентный показатель побед в играх, где главным арбитром был Исмаил Эльфат.

На нынешнем чемпионате мира Эльфат уже обслужил три встречи. Среди них – матч Португалии и Ганы на ЧМ-2022, поединок Бразилии и Камеруна, а также несколько игр турнира 2026 года, включая встречу Норвегии и Бразилии в 1/8 финала. За время работы на мировых первенствах он неоднократно принимал принципиальные решения, назначая пенальти и удаляя игроков.

Полуфинал Англия – Аргентина состоится 15 июля в Атланте.

Победитель встретится в финале со сборной Испании.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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