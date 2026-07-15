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Спорт

Овечкин назвал фаворита матча Англия – Аргентина в полуфинале ЧМ-2026

Футбол Прогноз Фаворита , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 09:56 Фото: Instagram/capitals
В ночь на 16 июля на Чемпионате мира по футболу состоится второй полуфинальный поединок, где встретятся сборные Англии и Аргентины, сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого интересного матча знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин поделился своими предположениями о потенциальном победителе будущей встречи.

"Я – болельщик Месси, буду болеть за него. Но Англия, на мой взгляд, намного сильнее. Месси – гений футбола, за ним приятно наблюдать. Очень жаль Криштиану Роналду, но это спорт, такова жизнь. Холанд два раза до мяча дотронулся, два раза забил, и они прошли дальше". Александр Овечкин

Сам же капитан "Вашингтона" планирует принять участие в финальной игре ЧМ-2026, возможно, в качестве фаната сборной Аргентины, если она пройдет туда.

Шанс у "Месси и компании" будет предстоящей ночью, когда они в Атланте (США) померятся силами с англичанами, начало матча – в 00:00 по казахстанскому времени.

К сожалению, первый полуфинальный матч ЧМ-2026 между Францией и Испанией, как предсказывал Дидье Дешам, не стал большим зрелищем.

Все сложилось по плану испанского режиссера Луиса де ла Фуэнте, его актеры великолепно сыграли свои роли (2:0).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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