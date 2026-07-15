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Спорт

Топовый форвард сборной Казахстана усилил состав ФК "Актобе"

Футбол Игрок Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 11:39 Фото: Instagram/fcaktobe_official
Западноказахстанский футбольный коллектив "Актобе" в последнее время превращается в некий аналог казахстанского "Реала", собирая под своими знаменами известных игроков. 14 июля пятикратные чемпионы страны представили еще двух новичков, сообщает Zakon.kz.

Имя Абата Айымбетова хорошо знакомо болельщикам Актобе. 30-летний нападающий ранее уже играл в майке "красно-белых" и вернулся в свой родной клуб спустя семь лет.

За эти годы Абат поиграл во многих известных командах, таких как "Кайрат", "Астана", "Крылья Советов" (Россия), "Адана Демирспор" (Турция) и "Петролул" (Румыния).

Помимо клубного выступления форвард хорошо проявил себя и на уровне сборной Казахстана, забив ряд важных мячей в международных матчах.

Также вчера "актюбинцы" пополнились еще 29-летним бельгийским защитником Сенна Малик Миангом. Футболист ростом 1 метр и 92 см может играть в нескольких позициях.

Мианг в детстве был замечен итальянскими скаутами и приглашен в миланскую академию "Интера". Вскоре он дебютировал в Серии А за "нерадзурри", а затем перешел в "Кальяри".

Также Сенна выступал в бельгийских клубах "Стандарт", "Серкль Брюгге" и "Эйпен", плюс в венгерском коллективе "Дьер".

Сейчас в "Актобе" собралась реально звездная команда по меркам КПЛ, которая может дать бой любому коллективу. Но это все на бумаге, а что будет на самом деле, увидим уже в ближайшее время.

В 17-м туре Премьер-лиги команда Луиша Нани дала бой столичной "Астане" и чуть не обыграла хозяев поля.

Подопечные Штефана Тарковича ныне идут на седьмой строчке таблицы ЧРК (25 баллов) и при хорошем раскладе в ближайшее время могут ворваться в призовую тройку.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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