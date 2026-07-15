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Спорт

FIFA может нарушить правила игры в финале ЧМ-2026 из-за шоу звезд

Футбол Шоу Финал, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 16:00 Фото: Instagram/fifaworldcup
На текущем Чемпионате мира по футболу намечается очередной грандиозный скандал с участием FIFA. Футбольные чиновники могут дать разрешение на продолжительное шоу в перерыве финального матча, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, шоу с участием мировых звезд может занять от 25 до 30 минут. Если подобный инцидент случится на самом деле, то будут нарушены правила игры. А по регламенту FIFA cтандартным временем отдыха обеих команд является ровно 15 минут.

Но нынешний мундиаль уже удивил разными сюрпризами от организаторов, так что, по мнению экспертов, возможно все.

По сведениям источника, FIFA планирует увеличить длительность перерыва в финале до 30-ти минут для проведения масштабного 11-минутного музыкального шоу в стиле американского Супербоула.

Куратором предстоящего выступления будет лидер группы Coldplay Крис Мартин. На сцене стадиона "Метлайф" выступят хедлайнеры Мадонна, Шакира, BTS и Джастин Бибер.

Также в концертную программу интегрированы выступления нигерийского певца Burna Boy, дирижера Густаво Дудамеля, школьного хора PS22 Chorus и персонажей детских передач "Улица Сезам" и "Маппет-шоу".

Помимо этого, за полтора часа до стартового свистка начнется церемония закрытия турнира. В ней примут участие Робби Уильямс, Николь Шерзингер и актер Том Круз.

Финал ЧМ-2026 по футболу пройдет в ночь на 20 июля, начало запланировано на 00:00 по казахстанскому времени.

Между тем ранее анонсированный переход капитана сборной Бельгии Юри Тилеманса в "МЮ" состоялся накануне вечером.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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