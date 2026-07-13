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Спорт

Капитан сборной Бельгии собирается перейти в "Манчестер Юнайтед" за 41 млн

Футбол Переход МЮ, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 18:47 Фото: Instagram/belgianreddevils
Легендарный британский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в ближайшие сутки собирается купить за 41 млн евро бельгийского полузащитника Юри Тилеманса из "Астон Виллы", сообщает Zakon.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "манкунианцы" активировали опцию выкупа 29-летнего хавбека в размере 41 миллиона евро после устной договоренности с самим футболистом.

Действующий контракт бельгийца с "Астон Виллой" был рассчитан до 30 июня 2028 года.

В прошлом сезоне Тилеманс сыграл 25 матчей в АПЛ, где сделал четыре результативные передачи. На текущем ЧМ-2026 капитан "красных дьяволов" очень ярко проявил себя.

Полузащитник выходил на поле во всех пяти матчах мундиаля, в которых отметился двумя взятиями ворот.

2 июля Юри в поединке с Сенегалом забил два мяча и помог своей команде пробиться во второй раунд плей-офф ЧМ-2026.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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