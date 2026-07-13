Капитан сборной Бельгии собирается перейти в "Манчестер Юнайтед" за 41 млн
По информации инсайдера Фабрицио Романо, "манкунианцы" активировали опцию выкупа 29-летнего хавбека в размере 41 миллиона евро после устной договоренности с самим футболистом.
Действующий контракт бельгийца с "Астон Виллой" был рассчитан до 30 июня 2028 года.
🚨💣 BREAKING: Youri Tielemans to Manchester United, HERE WE GO! 🔴🇧🇪— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026
United activate €41m release clause into Tielemans’ contract at Aston Villa, verbal agreement also with Belgian midfielder.
Andrey Santos done + Tielemans next after Éderson deal called off on Friday. 📈 pic.twitter.com/e8XdKmrgzg
В прошлом сезоне Тилеманс сыграл 25 матчей в АПЛ, где сделал четыре результативные передачи. На текущем ЧМ-2026 капитан "красных дьяволов" очень ярко проявил себя.
Полузащитник выходил на поле во всех пяти матчах мундиаля, в которых отметился двумя взятиями ворот.
2 июля Юри в поединке с Сенегалом забил два мяча и помог своей команде пробиться во второй раунд плей-офф ЧМ-2026.