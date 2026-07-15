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Спорт

Томас Тухель: Постараемся остановить Месси в полуфинале ЧМ-2026

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 17:14 Фото: Instagram/england
Считанные часы остались до второго полуфинального поединка Чемпионата мира по футбола между Англией и Аргентиной. Британцы со своим наставником Томасом Тухелем в эти минуты ищут пути, как "закрыть" игру лидера соперников – Лионеля Месси, сообщает Zakon.kz.

39-летний капитан аргентинской дружины проводит один из лучших турниров в своей карьере, практически забивая в каждом матче.

На данный час Месси с активом в восемь мячей стоит во главе списка лучших бомбардиров ЧМ-2026 наряду с Килианом Мбаппе.

Конечно же, основная угроза, как считают многие, в предстоящей игре будет исходить от Лионеля и от его передач партнерам.

"Прекрасно понимаем, что не сможем останавливать его постоянно и на 100 процентов. Он совсем другой игрок по сравнению с Холандом, с которым сыграли по-своему очень хорошо, поэтому мы найдем способ и против Лео. Моя команда сыграет против него впервые, просто невероятно, как он каждый раз выкручивается столь разными способами. Он находит свободные зоны и моменты, а главное – вся команда разделяет его идеи. Его поддерживают и помогают, и они готовы к моментам, когда он включается в игру, чтобы изменить ход матча. Конечно, мы к этому подготовимся".Томас Тухель

С другой стороны, немецкий специалист призывает своих подопечных быть смелыми с ним, пытаясь лишить его поддержки коллег и следить за всеми передвижениями, когда он с мячом.

"Знаю некоторых аргентинцев, тренировал их, у них есть определенная энергия. Это чувствуется, когда они проигрывают в счете и когда матчи напряженные, их трудно обыграть, такова реальность. Это сильная команда, они почти такие же, как и четыре года назад. Видно, насколько они сплочены и на какие жертвы идут. Они не паникуют, когда проигрывают, верят в свой успех, их стиль очень эмоциональный. У них один и тот же тренер, и конечно, история тоже их подпитывает, она для них очень много значит. Так что это то, чего мы, по сути, ожидаем и с чем нам предстоит столкнуться. Но мы так же эмоционально реагируем. У нас есть стойкость, у нас есть настрой, необходимый для противостояния этому, и мы к этому готовы". Томас Тухель

Предстоящей ночью Месси впервые в своей блестящей карьере встретится с Англией в борьбе за место в финале чемпионата мира.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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