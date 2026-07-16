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Спорт

Аргентина совершила камбэк и оставила Англию без финала ЧМ-2026

Аргентина совершила камбэк и оставила Англию без финала ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 07:05 Фото: Instagram/afaseleccion
Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу 2026 года, драматично обыграв Англию со счетом 2:1. Южноамериканская команда уступала по ходу встречи, однако сумела перевернуть игру в последние минуты основного времени и компенсированного времени, сообщает Zakon.kz.

По информации "Ленты.ру", первая половина полуфинала завершилась без забитых мячей. После перерыва англичане вышли вперед благодаря точному удару полузащитника Энтони Гордона на 55-й минуте и долго удерживали минимальное преимущество.

Переломным моментом стала 85-я минута. Капитан аргентинцев Лионель Месси разыграл угловой, получил мяч обратно и выполнил передачу в центр, после которой Энцо Фернандес мощным ударом из-за пределов штрафной восстановил равновесие. Уже во втором компенсированном тайме Лаутаро Мартинес, воспользовавшись еще одной результативной передачей Месси, отправил мяч в сетку и принес Аргентине победу.

Для 39-летнего Лионеля Месси этот матч стал очередным историческим достижением. Теперь на его счету 33 результативных действия в 33 матчах чемпионатов мира – 21 забитый мяч и 12 голевых передач. По суммарному показателю "гол + пас" аргентинец остается рекордсменом мировых первенств.

Поражение стало для Англии повторением редкого антирекорда. По данным Opta Sports, в XXI веке лишь дважды команда, открывшая счет в полуфинале чемпионата мира, не смогла выйти в финал. Оба случая связаны с английской сборной: в матче против Хорватии на турнире 2018 года и теперь – в противостоянии с Аргентиной на ЧМ-2026.

В финале мирового первенства Аргентина встретится со сборной Испании, которая в своем полуфинале победила Францию со счетом 2:0. Решающий матч состоится 19 июля. Англия и Франция, в свою очередь, поспорят за бронзовые медали турнира.

Ранее сообщалось, что FIFA может нарушить правила игры в финале ЧМ-2026 из-за шоу звезд.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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