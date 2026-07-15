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Спорт

Суперкомпьютер обозначил шансы Англии и Аргентины на финал ЧМ-2026

Футбол Суперкомпьютер Фаворит, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 13:08 Фото: Instagram/fifaworldcup
Предстоящей ночью на чемпионате мира по футболу состоится второй полуфинал, где померятся силами сборные Англии и Аргентины. Победитель получит путевку в финал мундиаля, где встретится с Испанией, сообщает Zakon.kz.

До старта этого матча осталось чуть меньше 10-ти часов. На данный момент Суперкомпьютер Opta оценивает шансы обеих команд почти равными, но с небольшим преимуществом англичан.

Шансы "трех львов" на победу в основное время составляют 38,2%. В свою очередь действующим чемпионам мира отдаются 32%.

Но не исключается и мирный исход после 90 минут поединка, который приравнивается в 29,8%. А в целом Суперкомпьютер в своей версии отдает больше предпочтения на проход Англии – 51,9%, вероятность выхода в финала Аргентины – 48,1%.

Однако, как известно, прогнозы дело неблагодарное, и Суперкомпьютер иногда ошибается, что случилось в первом полуфинале, где французов видели не только в решающем матче, но и победителями ЧМ-2026.

К сожалению, недавний расклад фаворитов Opta Analyst не оправдался и спутал карты многим фанатам.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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