Месси сделал ряд заявлений перед финалом с Испанией на ЧМ-2026 по футболу

Считанные дни остались до завершения 23-го чемпионата мира по футболу, в решающем матче которого сразятся сборные Испании и Аргентины, победитель Евро-2024 и обладатель Кубка Америки-2024, сообщает Zakon.kz.

Сборная Аргентины пробилась в финал ЧМ-2026, обыграв прошедшей ночью команду Англии со счетом 2:1.

Лучшим игроком этого поединка стал капитан южноамериканцев Лионель Месси, который принял участие в обеих голах своих коллег.

"Аргентина лучшая команда мира последних четырех лет, кто бы что ни говорил. Никто нам ничего не дарил. Мы вернулись, чтобы стать чемпионами мира. Пусть люди продолжают наслаждаться этим. То, чего добился это коллектив – безумие, у нас еще один финал, просто так ничего не дается" Лионель Месси

В свою очередь Испания днем ранее была сильнее Франции (2:0) и теперь во второй раз в своей истории сыграет в финале мундиаля.

"У Испании потрясающая команда с прекрасными игроками и великолепным стилем. Я очень хорошо ее знаю, этой игровой философии уже много лет, знаю многих испанских игроков, играл против них. Я слежу за ними, некоторые из них выступают за "Барселону" – команду, которую я люблю и всегда поддерживаю. Это будет особенный матч и ожидаю, что игра будет очень напряженной". Лионель Месси

Финал ЧМ-2026 состоится 20 июля в Нью-Йорке (США), начало матча запланировано на 00:00 по казахстанскому времени, а прямая трансляция – на телеканале Qazsport.

А накануне лидер КПЛ-2026 "Ордабасы" (Шымкент) сделал хороший задел на пути к золотому дублю нынешнего сезона.