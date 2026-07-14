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Спорт

Дидье Дешам: Полуфинал ЧМ-2026 между Францией и Испанией будет зрелищным

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 14:23 Фото: Instagram/equipedefrance
Чуть меньше девяти часов осталось до начала первого полуфинального поединка чемпионата мира по футболу, где Франция сразится с Испанией, сообщает Zakon.kz.

До старта этого матча главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал об игре соперников, которые, как и они, хотят завоевать путевку в финал ЧМ-2026.

"Они умеют очень хорошо атаковать и защищаться, пропустили всего один гол. Луис де ла Фуэнте и я, мы умеем хорошо защищаться, но с качеством атакующих игроков обеих команд можно предположить, что это будет зрелищная игра. Если не считать ничью с Кабо-Верде (0:0), то в остальных матчах Испания доказала свой статус фаворита. Луис очень хорошо знает, что люди возлагают большие надежды на его коллектив".Дидье Дешам

Поединок между Францией и Испанией начнется 15 июля, начало в 00.00 по казахстанскому времени, прямая трансляция пройдет на телеканале Qazsport.

Между тем по окончании матчей 17-го тура КПЛ-2026 поменялась расстановка команд в первой тройке.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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