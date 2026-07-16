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Спорт

Путинцева сделала еще один шаг к титулу WTA 250

Теннисистка Юлия Путинцева поборется за выход в полуфинал турнира в Румынии, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 18:11 Фото: olympic.kz
Представительница сборной Казахстана по теннису Юлия Путинцева пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA 250 в Яссы (Румыния), сообщает Zakon.kz.

В 1/8 финала казахстанка сыграла против Алины Чараевой (Армения). Матч продлился два сета. Путинцева выиграла встречу с общим счетом 6:3, 6:3.

Соперницей Юлии Путинцевой по четвертьфиналу станет победительница игры Маяр Шериф (Египет)/Кетлин Кеведо (Испания).

Ранее сообщалось, что Путинцева завершила полуфинал турнира в Швеции с большим отрывом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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