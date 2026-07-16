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Спорт

Триумф в Италии: гандболисты Казахстана завоевали "золото" международного турнира

Триумф в Италии: сборная Казахстана выиграла международный турнир, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 18:18 Фото: olympic.kz
Мужская сборная Казахстана стала победителем турнира Interamnia World Cup, который прошел в итальянском городе Терамо, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале казахстанские гандболисты обыграли сборную Италии со счетом 23:13. В финале команда Казахстана победила сборную Ливии – 28:23, завоевав "золото".

Сборная Ливии заняла второе место, а Бельгия замкнула тройку лучших.

Ранее "Кайрат" официально представил следующего соперника по Лиге чемпионов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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