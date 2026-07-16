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Спорт

Борец из Казахстана вышел в финал турнира в Будапеште

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 19:17 Фото: olympic.kz
В Будапеште (Венгрия) продолжается рейтинговый турнир по видам борьбы. Во второй день до финального блока дошли четыре представителя сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В вольной борьбе в финал вышел Едыге Касымбек (до 125 кг). Его соперником в решающей схватке станет Камиль Томаш Косьчолек (Польша).

За бронзовую награду сегодня, 16 июля, поборются Шамсат Таир, Нурдаулет Куанышбай (до 79 кг), а также Зейнеп Баянова (до 50 кг).

В весе до 97 кг Ризабек Айтмухан дошел до полуфинала, однако на ковер не вышел. Судя по всему, причиной тому стала травма. Вольник также не примет участие в схватке за "бронзу".

Ранее сообщалось, что гандболисты Казахстана завоевали "золото" международного турнира.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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