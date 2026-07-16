"Кайрат" официально представил следующего соперника по Лиге чемпионов
По предварительной жеребьевке следующим оппонентом алматинского коллектива стала кипрская "Омония" – 22-кратный и действующий чемпион своей страны.
Первое противостояние команд состоится 22 июля в Никосии, где начало встречи запланировано на 22:00 по казахстанскому времени.
А ответная игра пройдет на Центральном стадионе Алматы 29 июля и начнется в 20:00.
"Омония" является одним из самых титулованных клубов Кипра, здесь нужно отметить пять золотых дублей у команды и четыре победы подряд в Кубке страны.
"Желто-черные" уже дважды встречались с этой дружиной в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА в сезоне-2021/22. Тогда оба матча завершились с ничейным счетом – 0:0.
Трансферная стоимость всех игроков чемпиона Кипра ныне составляет 14,48 млн евро, когда "ценник" алматинской дружины зафиксирован на отметке 12,50 млн евро.
Прошедшей ночью подопечные Рафаэля Уразбахтина в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА на выезде переиграли черногорскую "Сутьеску" со счетом 2:0.