"Кайрат" официально представил следующего соперника по Лиге чемпионов

Как уже известно, минувшей ночью определились все участники второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, одним из которых стал казахстанский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

По предварительной жеребьевке следующим оппонентом алматинского коллектива стала кипрская "Омония" – 22-кратный и действующий чемпион своей страны.

Первое противостояние команд состоится 22 июля в Никосии, где начало встречи запланировано на 22:00 по казахстанскому времени.

А ответная игра пройдет на Центральном стадионе Алматы 29 июля и начнется в 20:00.

"Омония" является одним из самых титулованных клубов Кипра, здесь нужно отметить пять золотых дублей у команды и четыре победы подряд в Кубке страны.

"Желто-черные" уже дважды встречались с этой дружиной в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА в сезоне-2021/22. Тогда оба матча завершились с ничейным счетом – 0:0.

Трансферная стоимость всех игроков чемпиона Кипра ныне составляет 14,48 млн евро, когда "ценник" алматинской дружины зафиксирован на отметке 12,50 млн евро.

Прошедшей ночью подопечные Рафаэля Уразбахтина в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА на выезде переиграли черногорскую "Сутьеску" со счетом 2:0.