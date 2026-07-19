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Спорт

"Челси" выпустил Дастана Сатпаева в закрытом матче

Дастан Сатпаев и Челси, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 06:20 Фото: Instagram/chelseafc
18 июля на тренировочной базе клуба в Кобхэме 17-летний казахстанец Дастан Сатпаев дебютировал в составе футбольного клуба "Челси" против "Кроули Таун" во втором тайме закрытого товарищеского матча, сообщает Zakon.kz.

Дастан Сатпаев начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле в перерыве. Сама встреча проходила в закрытом режиме и завершилась победой "Челси" со счетом 3:1.

"Каждый день тренировки, где нельзя расслабиться ни на минуту, потому что ты приехал не на экскурсию, а борешься за свое будущее. И в этот момент вся страна следит за каждым твоим шагом. На его плечах сейчас не только мечта одного мальчишки, а ожидания миллионов людей. Он первый казах в истории, кто оказался в такой точке. И как бы ни сложилось его дальнейшая судьба, для меня он уже сделал невозможное", – оставил трогательное послание Дастану один из пользователей Threads.

23 июля "Челси" должен провести второй закрытый спарринг "Бромли", где фанаты Сатпаева также надеются на его участие в составе звездной команды.

Полноценно контракт Дастана вступит в силу 12 августа сразу после достижения им 18-летия.

1 июля вышло прощальное интервью Сатпаева, где 17-летний футболист обратился к болельщикам "Кайрата" и поблагодарил их за поддержку на протяжении всего пути.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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