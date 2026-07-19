"Челси" выпустил Дастана Сатпаева в закрытом матче
Дастан Сатпаев начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле в перерыве. Сама встреча проходила в закрытом режиме и завершилась победой "Челси" со счетом 3:1.
🚨 Breaking: Chelsea beat Crawley 3-1 in today's behind-closed-doors friendly.— Chelsea Transfer Talks (@ChelseaFcTrans) July 18, 2026
⚽ Goals: Gittens, Delap & Emegha.
Several academy players featured, including Reggie Walsh and Reggie Watson, while Dastan Satpayev made his debut appearance after coming on at half-time. pic.twitter.com/gcGx2T8YMg
"Каждый день тренировки, где нельзя расслабиться ни на минуту, потому что ты приехал не на экскурсию, а борешься за свое будущее. И в этот момент вся страна следит за каждым твоим шагом. На его плечах сейчас не только мечта одного мальчишки, а ожидания миллионов людей. Он первый казах в истории, кто оказался в такой точке. И как бы ни сложилось его дальнейшая судьба, для меня он уже сделал невозможное", – оставил трогательное послание Дастану один из пользователей Threads.
23 июля "Челси" должен провести второй закрытый спарринг "Бромли", где фанаты Сатпаева также надеются на его участие в составе звездной команды.
🚨 El equipo disputará dos amistosos a puerta cerrada antes de poner rumbo a Australia el día 25 para la gira de pretemporada.— 𝙍𝙚𝙗𝙤𝙧𝙣 (@RebornCFC) July 17, 2026
Los encuentros serán ante el Crawley Town (League Two) y el Bromley (League One), y se jugarán mañana y el jueves, respectivamente. pic.twitter.com/T3NqB3ZSEq
Полноценно контракт Дастана вступит в силу 12 августа сразу после достижения им 18-летия.
1 июля вышло прощальное интервью Сатпаева, где 17-летний футболист обратился к болельщикам "Кайрата" и поблагодарил их за поддержку на протяжении всего пути.