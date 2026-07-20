Главные призы ЧМ-2026 достались трем игрокам сборной Испании

Победители только что завершившегося мирового чемпионата по футболу, сборная Испании, помимо трофея, забирают на Родину еще три индивидуальных приза, которыми FIFA наградила трех ее игроков, сообщает Zakon.kz.

Капитан сборной Испании Родри признан лучшим игроком мундиаля, ему вручили приз "Золотой мяч".

FIFA объявила 19-летнего защитника "Ля Роха" Пау Кубарси лучшим молодым игроком прошедшего турнира.

Игрок "Барселоны" появлялся в стартовом составе в каждом из восьми матчей своей сборной.

Унаи Симон заработал "Золотую перчатку" ЧМ-2026. Голкипер "Атлетика" пропустил всего лишь один мяч за восемь матчей турнира.

Как уже известно, Испания прошедшей ночью стала чемпионом мира, обыграв в финале Аргентину со счетом 1:0.

Автором победного гола в дополнительное время стал Ферран Торрес.