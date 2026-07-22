Клуб Дастана Сатпаева совершил самый дорогой трансфер в истории АПЛ

21 июля лондонский футбольный клуб "Челси", за который вскоре начнет выступление казахстанец Дастан Сатпаев, приобрел за 117 млн фунтов Моргана Роджерса у "Астон Виллы". Контракт с хавбеком подписан до 2033 года, сообщает Zakon.kz.

"Аристократы" объявили о трансфере 23-летнего талантливого полузащитника после его приезда с ЧМ-2026, где он отыграл семь матчей за сборную Англии.

За бывшего игрока "львов" выложена сумма в размере 117 миллионов фунтов, что является рекордом для "Челси".

Морган стал самым дорогим английским футболистом в истории.

В прошлом сезоне АПЛ Роджерс сыграл 37 встреч за "Виллан", где забил 10 голов и отдал шесть передач.

"Несколько раз поговорили с Хаби Алонсо и для меня было важно понять, какой он тренер, как он работает и как хочет строить игру. Его взгляды полностью совпадают с тем, как я сам понимаю футбол, как хочу играть, быть собой, чувствовать свободу и проявлять свои лучшие качества. То, что именно он возглавляет команду, стало для меня одним из главных факторов при переходе". Морган Роджерс

Новичок "синих" еще отметил, что рад возможности снова играть вместе с Коулом Палмером.

"Знаю Коула примерно с 14 лет, мы пересеклись в юношеских сборных Англии, а затем вместе оказались в "Манчестер Сити". Всегда мечтали играть в одной команде. И теперь, когда это наконец произошло, мы оба очень рады. Постоянно звонит мне, пишет сообщения, и я уже не могу дождаться. Наверное, самое особенное в этом, играть рядом с одним из своих лучших друзей и видеть его каждый день". Морган Роджерс

Сегодня Роджерс начнет знакомство с остальными коллегами в новой команде, среди которых будет и наш Дастан Сатпаев.

Экс-игрок "Кайрата" недавно перебрался в состав лондонской дружины и уже вовсю тренируется на базе в Кобхэме.

17-летний талант ждет вердикта от главного тренера Хаби Алонсо на старт сезона в АПЛ.