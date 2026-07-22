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Спорт

Клуб Дастана Сатпаева совершил самый дорогой трансфер в истории АПЛ

Футбол Контракт Челси, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 10:14 Фото: Instagram/ChelseaFc
21 июля лондонский футбольный клуб "Челси", за который вскоре начнет выступление казахстанец Дастан Сатпаев, приобрел за 117 млн фунтов Моргана Роджерса у "Астон Виллы". Контракт с хавбеком подписан до 2033 года, сообщает Zakon.kz.

"Аристократы" объявили о трансфере 23-летнего талантливого полузащитника после его приезда с ЧМ-2026, где он отыграл семь матчей за сборную Англии.

За бывшего игрока "львов" выложена сумма в размере 117 миллионов фунтов, что является рекордом для "Челси".

Морган стал самым дорогим английским футболистом в истории.

В прошлом сезоне АПЛ Роджерс сыграл 37 встреч за "Виллан", где забил 10 голов и отдал шесть передач.

"Несколько раз поговорили с Хаби Алонсо и для меня было важно понять, какой он тренер, как он работает и как хочет строить игру. Его взгляды полностью совпадают с тем, как я сам понимаю футбол, как хочу играть, быть собой, чувствовать свободу и проявлять свои лучшие качества. То, что именно он возглавляет команду, стало для меня одним из главных факторов при переходе".Морган Роджерс

Новичок "синих" еще отметил, что рад возможности снова играть вместе с Коулом Палмером.

"Знаю Коула примерно с 14 лет, мы пересеклись в юношеских сборных Англии, а затем вместе оказались в "Манчестер Сити". Всегда мечтали играть в одной команде. И теперь, когда это наконец произошло, мы оба очень рады. Постоянно звонит мне, пишет сообщения, и я уже не могу дождаться. Наверное, самое особенное в этом, играть рядом с одним из своих лучших друзей и видеть его каждый день".Морган Роджерс

Сегодня Роджерс начнет знакомство с остальными коллегами в новой команде, среди которых будет и наш Дастан Сатпаев.

Футбол Игрок Челси, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 10:14

Фото: chelseafc.com

Экс-игрок "Кайрата" недавно перебрался в состав лондонской дружины и уже вовсю тренируется на базе в Кобхэме.

17-летний талант ждет вердикта от главного тренера Хаби Алонсо на старт сезона в АПЛ.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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