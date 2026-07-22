Стартовала официальная продажа билетов на летнюю Олимпиаду-2028

До летних Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе (США) остается менее двух лет, однако болельщики могут приобрести билеты на будущие соревнования уже сейчас, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба НОК РК, наши любители спорта могут купить эти билеты через пакеты Olympic Hospitality, а позднее – через официальную платформу перепродажи.

В 2027 году организаторы запустят официальную продажу билетов на Игры-2028. Подробная информация о датах, порядке покупки и доступных спортивных сессиях будет опубликована на официальных ресурсах Игр.

Также через год заработает официальная платформа перепродажи билетов на базе AXS, Eventim, Ticketmaster и Sports Illustrated Tickets. Через нее болельщики смогут безопасно приобрести неиспользованные билеты у других владельцев без риска мошенничества.

Уже сейчас болельщики могут воспользоваться официальной программой Olympic Hospitality (https://hospitality.la28.org/en), которая позволяет купить специальные пакеты гостеприимства. Бронирование осуществляется сразу после оформления заказа.

Пакеты Olympic Hospitality включают не только вход на соревнования, но и широкий спектр дополнительных услуг. Болельщикам предлагаются места с улучшенным обзором, доступ в эксклюзивные лаунджи и частные ложи, ресторанное обслуживание, напитки, развлекательная программа, а также, при необходимости, варианты размещения в гостиницах.

Оргкомитет будущих Игр заявил о сохранении доступной ценовой политики. Стоимость самых недорогих билетов начинается от 28 долларов, около половины всех мест будут стоить менее 200 долларов, более 75% – менее 400 долларов, а самые дорогие предложения, включая церемонии открытия и закрытия, относятся к премиальной категории.

Для покупателей действуют и определенные ограничения. На одного человека установлен общий лимит не более 12 входных билетов, а на церемонии открытия и закрытия можно приобрести не более четырех в рамках общего ограничения. Регистрацию на билетных платформах могут пройти лица старше 18 лет. При этом каждый зритель, независимо от возраста, включая маленьких детей, должен иметь отдельный билет на спортивную сессию.

Летняя Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе пройдет в период с 14 по 30 июля. Расписание этих масштабных соревнований было опубликовано еще год назад.