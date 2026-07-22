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Спорт

Финал ЧМ-2026 объявлен самой рейтинговой футбольной трансляцией в истории США

Футбол Трансляция Рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 14:57 Фото: Instagram/fifaworldcup
Решающий матч мирового футбольного первенства 2026 года между сборными Испании и Аргентины собрал 38,937 млн телезрителей, что стало абсолютным рекордом для футбольных трансляций на американском телевидении, сообщает Zakon.kz.

Данные цифры уже официально опубликованы на сайте телеканала FOX Sports, который обладал правами на показ этих соревнований в США.

Все 104 матча турнира транслировались в прямом эфире на каналах FOX и FS1, а также на стриминговой платформе Tubi.

Самая большая аудитория телезрителей во время финала достигла 51,685 млн человек.

Битва за "золото" нынешнего турнира превзошла показатель финала ЧМ-2022, где играли Франция и Аргентина (16,784 млн), на 132%, а финал ЧМ-2018 между Францией и Хорватией (11,441 млн) – на 240%.

Прошедший турнир также стал самым популярным чемпионатом мира в истории США. В среднем все 104 матча этого мундиаля смотрели 7,737 млн зрителей, что на 116% выше показателей ЧМ-2022 и на 179% выше ЧМ-2018.

Также отмечается, что сразу два матча ЧМ-2026 преодолели планку в 30 млн телезрителей, пять собрали более 20 млн, а 11 поединков превысили аудиторию в 15 млн человек.

Следующий мундиаль пройдет уже через четыре года на территории шести государств и, возможно, там примут участие 64 сборные.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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