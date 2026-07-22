Финал ЧМ-2026 объявлен самой рейтинговой футбольной трансляцией в истории США
Данные цифры уже официально опубликованы на сайте телеканала FOX Sports, который обладал правами на показ этих соревнований в США.
Все 104 матча турнира транслировались в прямом эфире на каналах FOX и FS1, а также на стриминговой платформе Tubi.
Самая большая аудитория телезрителей во время финала достигла 51,685 млн человек.
Битва за "золото" нынешнего турнира превзошла показатель финала ЧМ-2022, где играли Франция и Аргентина (16,784 млн), на 132%, а финал ЧМ-2018 между Францией и Хорватией (11,441 млн) – на 240%.
Прошедший турнир также стал самым популярным чемпионатом мира в истории США. В среднем все 104 матча этого мундиаля смотрели 7,737 млн зрителей, что на 116% выше показателей ЧМ-2022 и на 179% выше ЧМ-2018.
Также отмечается, что сразу два матча ЧМ-2026 преодолели планку в 30 млн телезрителей, пять собрали более 20 млн, а 11 поединков превысили аудиторию в 15 млн человек.
Следующий мундиаль пройдет уже через четыре года на территории шести государств и, возможно, там примут участие 64 сборные.