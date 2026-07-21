В КОНМЕБОЛ намекнули об участии 64 сборных на ЧМ-2030 по футболу

Накануне президент Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес после финала ЧМ-2026 сделал небольшое заявление о том, что в следующем мундиале спокойно могут принять участие 64 команды, сообщает Zakon.kz.

Как уже давно известно, ЧМ-2030 пройдет на территории шести стран: Испании, Португалии, Марокко, Уругвая, Аргентины и Парагвая.

Первые две страны представляют Европу, одна – Африку и три – Южную Америку.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

"Отпраздновать 100-летие чемпионата мира с участием 64 сборных – это прекрасная возможность для футбола. Следующий мундиаль пройдет у нас дома. Через четыре года Уругвай, Аргентина и Парагвай примут матчи мирового первенства". Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес

Здесь стоит отметить, что чемпионат мира возвращается в Аргентину после долгого перерыва. Страна Лионеля Месси и Диего Марадоны принимала на своей земле этот турнир только один раз – в 1978 году, когда сама же и стала победителем, переиграв в финале Нидерланды (3:1).

Аргентинцы могли и накануне в четвертый раз в своей истории надеть золотые медали чемпионата, но их мечты "украла" сборная Испании, одолевшая их в решающем поединке со счетом 1:0.

А в минувшие выходные в Шымкенте прошел центральный матч 18-го тура КПЛ-2026, где "Ордабасы" сразился с "Елимаем" (Семей).