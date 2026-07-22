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Спорт

Состав "Ливерпуля" пополнил один из самых талантливых футболистов Колумбии

Футбол Игрок Ливерпуля, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 17:20 Фото: Instagram/samuelmartinez__10
Легендарный английский футбольный клуб "Ливерпуль" закрыл сделку по переходу 17-летнего атакующего полузащитника Самуэля Мартинеса из колумбийского "Атлетико Насьональ", сообщает Zakon.kz.

Молодое дарование сможет перейти к "мерсисайдцам" только через год. Полноценным игроком "красных" он будет перед стартом сезона-2027/2028.

Мартинес является одним из самых перспективных и талантливых футболистов Колумбии.

Самуэль заявил о себе в полный голос весной этого года, когда помог юношеской сборной своей страны стать победителем чемпионата Южной Америки (U-17).

Он сыграл во всех шести матчах этого турнира, записав в свой актив три результативные передачи.

Мартинес был активен в полуфинале с Бразилией (3:0) и в финале с Аргентиной (4:0).

Пока "Ливерпуль" будет целый год ждать своего таланта, казахстанские фанаты футбола с нетерпением ожидают вестей от "Челси", в основу которого в эти дни старается пробиться наш 17-летний Дастан Сатпаев.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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