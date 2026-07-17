#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
472.34
541.25
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
472.34
541.25
6.01
Спорт

Гимн Казахстана не включили на чемпионате Азии, но ватерполистки не растерялись

Водное Поло История Гимн РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 12:36 Фото: Instagram/aquatics.kz
В Бангкоке (Таиланд) стартовал 12-й чемпионат Азии по водным видам спорта среди разных возрастных групп. В стартовый день турнира ватерполисток был зафиксирован случай, когда организаторы объявили, но по неизвестной причине не включили гимн Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МТС РК, диктор спортивной арены, где должен был начаться матч между сборными Казахстана (U-19) и Японии (U-19), оповестил зрителей, что начнет звучать гимн нашей страны.

Прошло несколько секунд, но никто ничего не услышал и не понял, что происходят. Этой паузой воспользовались казахстанские ватерполистки, которые догадались о технических проблемах и великолепно сами хором исполнили гимн.

Что касается самого поединка, то здесь наши девушки сыграли с одними из фавориток данного турнира, командой Японии, и уступили им со счетом 8:19.

Завтра казахстанки сыграют свой второй матч на этих состязаниях, где соперницами станут хозяйки бассейна.

Всего за медали континентального первенства сражаются семь женских коллективов, по круговой системе. На кону стоит путевка на ЧМ-2027.

Между тем английский "Тоттенхэм" досрочно празднует "золото" одного из своих игроков на ЧМ-2026 по футболу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
спорт
23:48, 11 октября 2025
Казахстан занял второе место в медальном зачете Чемпионата Азии по водным видам спорта
Казахстан завоевал "золото" на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе
01:13, 05 февраля 2024
Казахстан завоевал "золото" на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе
Крюков поздравил чемпионов и призеров Азии
16:19, 28 февраля 2024
Крюков поздравил чемпионов и призеров Азии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский полузащитник Арсен Буранчиев перешёл в &quot;Атырау&quot;
12:38, Сегодня
Казахстанский полузащитник Арсен Буранчиев перешёл в "Атырау"
Сборная Казахстана по водному поло среди девушек до 19 лет проиграла Японии на ЧА
12:11, Сегодня
Сборная Казахстана по водному поло среди девушек до 19 лет проиграла Японии на ЧА
Воспитанник &quot;Кайрата&quot; Марлен Айманов продолжит карьеру в чемпионате Беларуси
11:54, Сегодня
Воспитанник "Кайрата" Марлен Айманов продолжит карьеру в чемпионате Беларуси
Александр Усик
11:37, Сегодня
"Я готов принять этот вызов": Джонс назвал условие для боя с Усиком по правилам ММА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: