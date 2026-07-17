Гимн Казахстана не включили на чемпионате Азии, но ватерполистки не растерялись

В Бангкоке (Таиланд) стартовал 12-й чемпионат Азии по водным видам спорта среди разных возрастных групп. В стартовый день турнира ватерполисток был зафиксирован случай, когда организаторы объявили, но по неизвестной причине не включили гимн Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МТС РК, диктор спортивной арены, где должен был начаться матч между сборными Казахстана (U-19) и Японии (U-19), оповестил зрителей, что начнет звучать гимн нашей страны.

Прошло несколько секунд, но никто ничего не услышал и не понял, что происходят. Этой паузой воспользовались казахстанские ватерполистки, которые догадались о технических проблемах и великолепно сами хором исполнили гимн.

Что касается самого поединка, то здесь наши девушки сыграли с одними из фавориток данного турнира, командой Японии, и уступили им со счетом 8:19.

Завтра казахстанки сыграют свой второй матч на этих состязаниях, где соперницами станут хозяйки бассейна.

Всего за медали континентального первенства сражаются семь женских коллективов, по круговой системе. На кону стоит путевка на ЧМ-2027.

Между тем английский "Тоттенхэм" досрочно празднует "золото" одного из своих игроков на ЧМ-2026 по футболу.