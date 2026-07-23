Суарес оформил дубль в дебютном матче Левандовски за "Чикаго"

За океаном возобновлены игры чемпионата МЛС, в одном из которых "Интер Майами" в отсутствие Лионеля Месси победил дома "Чикаго" со счетом 3:2, сообщает Zakon.kz.

Главной звездой и лучшим игроком поединка был назван уругвайский нападающий хозяев поля Луис Суарес, который отметился двумя забитыми мячами в ворота "Чикаго".

Еще одним примечательным событием этой встречи стал дебют знаменитого польского форварда гостей Роберта Левандовски, вышедшего на замену во втором тайме и особо ничем не отличившимся.

Стоит заметить, оба вышеназванных игрока в свое время защищали цвета каталонской "Барселоны", а поляк только недавно там выступал.

Что касаемо Суареса, то 39-летний футболист довел свою результативную копилку до девяти очков по системе "гол+пас" (8+1) после 12-ти игр текущего сезона МЛС.

А вот его коллега и лидер "Интер Майами" Лионель Месс получил небольшой отдых после ЧМ-2026 и сейчас находится в Аргентине, в кругу самых близких людей.