Опубликовано видео стартовой игры "Тобыла" в Лиге конференций УЕФА

Накануне вечером свой первый матч нового сезона в еврокубках провел костанайский "Тобыл", который на выезде встречался с литовским "Паневежисом", сообщает Zakon.kz.

Это был первый поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, где команды разошлись миром – 1:1.

Но надо отметить, что гости почти весь второй тайм были в роли отыгрывающих, после того как пропустили гол перед уходом на перерыв.

Счет был открыт на 45-й минуте встречи, когда после розыгрыша углового отличился защитник хозяев поля Сейдина Кейта.

Гости спаслись от поражения за шесть минут до финального свистка. "Тобылу" помог черногорский легионер Неманья Цавнич, забивший головой после передачи Асхата Тагыбергена со штрафного.

Нельзя не отметить и тот момент, что костанайский коллектив мог забить в этой игре еще один мяч. Но пенальти за снос Ислама Чеснокова не смог реализовать Тагыберген.

Именно капитан гостевой дружины днем ранее обещал положительный исход в противостоянии с "Паневежисом".

Ответный матч этих команд пройдет 30 июля в Костанае.