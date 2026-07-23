Капитан "Тобыла" рассказал о готовности своей команды к старту в еврокубках

Вечером 23 июля обладатель Кубка Казахстана костанайский "Тобыл" выездным матчем против литовского "Паневежиса" открывает новый сезон в европейских клубных состязаниях, cообщает Zakon.kz.

Этот поединок в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА пройдет на арене "Аукштайтия", которая вмещает 4 000 болельщиков.

О настрое гостей на этот матч высказался капитан Асхат Тагыберген, отметив, что команда вернулась в еврокубки после годичного отсутствия и хочет показать всю свою готовность.

"Подготовка проходит хорошо, готовы на все 100% и рассчитываем победить. По-прежнему ставим перед собой самые высокие цели. Мне, как капитану, нелегко, в первую очередь ценю человеческие отношения с партнерами. В футболе невозможно побеждать постоянно, однако именно неудачи помогают команде становиться сильнее. "Тобыл" прибавил в организации игры и тактической подготовке, а к еврокубковым матчам подходим с особым настроем". Асхат Тагыберген

С мнением капитана костанайской дружины также полностью согласен и помощник главного тренера Мирослава Ромащенко Гинтарас Стауче.

"Нас ждет интересный и непростой матч. Дорога сюда была непростой, логистика получилась довольно сложной, но это не должно стать для нас оправданием. Команда полностью сосредоточена на игре и готова к предстоящему испытанию. С уважением относимся к сопернику, но приехали сюда с одной целью – победить и выйти в следующий раунд Лиги Конференций УЕФА. Команда хорошо подготовилась к этой встрече и понимает всю ответственность. Будем бороться с первой и до последней минуты, постараемся показать свой лучший футбол и сделать все возможное, чтобы добиться положительного результата". Гинтарас Стауче

Матч "Паневежис" – "Тобыл" начнется сегодня в 20:30 по казахстанскому времени, прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале Qazsport.

Пока "костанайцы" проводят последнюю репетицию к вечернему поединку, их бывший вратарь Стас Покатилов помогает азербайджанскому "Сабаху" пробиться в третий раунд отбора Лиги чемпионов УЕФА.