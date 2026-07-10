ФК "Астана" удачно стартовал в новом сезоне Лиги конференций УЕФА

Минувшей ночью третий казахстанский футбольный клуб начал свой поход в новом еврокубковом сезоне. Вице-чемпион страны – "Астана" – играл в гостях свой первый матч квалификации Лиги конференций УЕФА против албанского "Динамо Сити", сообщает Zakon.kz.

Старт в третьем по значимости клубном турнире Европы сложился удачным для подопечных Григория Бабаяна, где они одержали победу с минимальным счетом 1:0.

Гостевой успех в Тиране принес гол Рамазана Каримова, которому результативную передачу отдал лидер команды Марин Томасов.

Ответная игра в этом противостоянии пройдет 16 июля в Казахстане. Победитель этой встречи получит путевку во второй раунд квалификации Лиги конференций, где сразится с победителем пары "Шериф" (Молдова) – "Алюминий" (Словения).

Таким образом, все три казахстанских коллектива с положительными показателями начали новый сезон в еврокубках.

"Елимай" добыл ничью на выезде, а "Кайрат" 8 июля дома выиграл у черногорской "Сутьески" в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Ждем теперь старта костанайского "Тобыла", который 23 июля вступит в борьбу со второго раунда Лиги конференций.