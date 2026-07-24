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Спорт

Стало известно, когда Шавкат Рахмонов сможет вернуться в октагон UFC

боец Шавкат Рахманов, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 13:25 Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Наставник Шавката Рахмонова и главный тренер DAR Team Эдуард Базров рассказал, когда непобежденный казахстанский файтер сможет вернуться в октагон UFC. По его словам, в лучшем случае это может произойти в феврале 2027 года, сообщает Zakon.kz.

В беседе со Sports.kz тренер Рахмонова поделился мнением, насколько сейчас вероятен поединок против Майкла Моралеса и ведутся ли по нему переговоры.

"Нет, пока никаких переговоров нет. В лучшем случае, вернется после Нового года, в феврале. Потому что вы сами знаете, что подготовка к бою требует сборов, как минимум, три месяца нужно готовиться, пахать. Для этого он должен до конца вылечить ногу", – заявил Эдуард Базров.

По его словам, возможно, через 1-1,5 месяца Рахмонов "сможет полностью бороться с такой ногой".

"Только после этого мы можем рассчитывать на какие-то этапы подготовки", – объяснил Эдуард Базров.

Отметим, что Шавкат Рахмонов крайний поединок провел в декабре 2024 года. Тогда казахстанец единогласным решением судей одолел ирландца Иэна Гэрри и одержал 19 победу на UFC 310.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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