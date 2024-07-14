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Стали известны соперники казахстанцев на Кубке Президента 2024

теннис Фото: ktf.kz
14 июля 2024 года в Астане стартует традиционный Международный турнир "Кубок Президента". Состоялась официальная жеребьевка квалификации одиночного и парного разрядов мужского турнира ATP Challenger Tour, сообщает Zakon.kz.

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На летних хардовых кортах Национального теннисного центра Belline Arena в течение двух недель пройдут международные турниры серии ATP Challenger Tour и ITF World Tennis Tour.

Восходящая звезда казахстанского тенниса Амир Омарханов, получивший от организаторов соревнования wild card, в первом раунде основной сетки сыграет с победителем квалификации. Григорий Ломакин проэкзаменует норвежца Виктора Дурасовича, пишет Федерация тенниса Казахстана.

Результаты жеребьевки в парном разряде:

  • Амир Омарханов/Ерасыл Ердильда на старте сыграют против первых сеяных турнира Даниэля Цукермана (Израиль)/Нила Оберлайтнера (Австрия).
  • Григорий Ломакин/Сергей Фомин (Узбекистан) встретятся с Денисом Истоминым (Узбекистан)/Евгением Карловским (Россия).
  • Ислам Орынбасар/Ильяс Маратулы будут противостоять Александру Лобкову (Россия)/Арону Вангу (Китай).

В квалификации честь Казахстана будут защищать Ерасыл Ердильда, Виталий Зацепин, Ислам Орынбасар и Ильяс Маратулы.

Сербский теннисист, 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович, может поставить очередной рекорд.

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