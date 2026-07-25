Дастан Сатпаев получил персональный номер в "Челси"

Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев будет выступать под 36-м номером в рамках товарищеских матчей в Австралии и Азии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Дастан Сатпаев официально станет игроком лондонского клуба в августе после достижения совершеннолетия.

До перехода в Англию воспитанник "Кайрата" успел ярко проявить себя в чемпионате Казахстана, где привлек внимание скаутов "Челси" результативной игрой.

Теперь казахстанскому спортсмену предстоит доказать свою состоятельность на уровне команды английской Премьер-лиги во время предсезонного турне.

Сатпаеву досталась футболка с номером 36. Соперниками команды Хаби Алонсо станут "Вестерн Сидней Уондерерс", "Тоттенхэм", "Ювентус", "Милан" и малайзийский "Джохор Дарул Тазим".

Ранее стало известно, что Дастан Сатпаев попал в состав "Челси" в предсезонный тур.