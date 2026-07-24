Официально: Дастан Сатпаев попал в состав "Челси" в предсезонный тур
По сведениям пресс-службы "аристократов", в этот список, который состоит из 27-ми футболистов, вошел и 17-летний казахстанский нападающий Дастан Сатпаев.
В свой итоговый список главный тренер "Челси" Хаби Алонсо также включил:
Вратари: Филип Йоргенсен, Роберт Санчес, Тед Керд, Тедди Шарман-Лоу.
Защитники: Джош Ачеампонг, Тосин Адарабиойо, Аарон Ансельмино, Леви Колвилл, Уэсли Фофана, Йоррел Хато, Марко Палестра, Мамаду Сарр, Тайо Субулойе.
Полузащитники: Лэндон Эменало, Дарио Эссуго, Омари Келлиман, Ромео Лавия, Мадхи Николл-Джазули, Реджи Уолш, Реджи Уотсон.
Нападающие: Коул Палмер, Лиам Делап, Джейми Гиттенс, Райан Каюма-Маккуин, Жоау Педро, Эстевао Виллиан.
Клуб Сатпаева отправляется в зарубежное турне уже завтра. Первый свой матч "синие" сыграют 28 июля против австралийского клуба "Вестерн Сидней Уондерерс".
В отсутствие Дастана его бывшая команда "Кайрат" готовится к двум супер-важным поединкам в КПЛ и Лиге чемпионов УЕФА.