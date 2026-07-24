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Спорт

Официально: Дастан Сатпаев попал в состав "Челси" в предсезонный тур

Футбол Сбор Австралия, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 16:45 Фото: chelseafc.com
24 июля английский футбольный клуб "Челси" назвал имена игроков, которые отправятся в предсезонный тур по Австралии и Азии, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы "аристократов", в этот список, который состоит из 27-ми футболистов, вошел и 17-летний казахстанский нападающий Дастан Сатпаев.

В свой итоговый список главный тренер "Челси" Хаби Алонсо также включил:

Вратари: Филип Йоргенсен, Роберт Санчес, Тед Керд, Тедди Шарман-Лоу.

Защитники: Джош Ачеампонг, Тосин Адарабиойо, Аарон Ансельмино, Леви Колвилл, Уэсли Фофана, Йоррел Хато, Марко Палестра, Мамаду Сарр, Тайо Субулойе.

Полузащитники: Лэндон Эменало, Дарио Эссуго, Омари Келлиман, Ромео Лавия, Мадхи Николл-Джазули, Реджи Уолш, Реджи Уотсон.

Нападающие: Коул Палмер, Лиам Делап, Джейми Гиттенс, Райан Каюма-Маккуин, Жоау Педро, Эстевао Виллиан.

Клуб Сатпаева отправляется в зарубежное турне уже завтра. Первый свой матч "синие" сыграют 28 июля против австралийского клуба "Вестерн Сидней Уондерерс".

В отсутствие Дастана его бывшая команда "Кайрат" готовится к двум супер-важным поединкам в КПЛ и Лиге чемпионов УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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