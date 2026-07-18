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Спорт

"Кайрат" и "Атырау" сыграют 18 июля

Атырау - Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 08:02 Фото: Instagram/f.c.kairat
18 июля пройдет матч 18-го тура казахстанской Премьер-лиги с участием команд "Атырау" и "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Соперники встретятся в Туркестане на стадионе "Туркестан Арена". Начало встречи в 20:00.

"Сектор для болельщиков "Кайрата" – E1. Поддержи "Кайрат" в Туркестане!" – говорится в сообщении клуба.
Атырау – Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 08:02

Фото: fckairat

По данным сайта казахстанской Премьер-лиги, обе команды лишены защитников из-за перебора желтых карточек. У "Атырау" дисквалифицирован Куаныш Калмуратов, у "желто-черных" – Александр Мартынович и Яакко Оксанен.

"Жара в +43°C на натуральном газоне Туркестана станет дополнительным испытанием для обоих коллективов", – интригует футбольных болельщиков пресс-служба КПЛ.
Атырау – Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 08:02

Фото: Instagram/fc_atyrau

Ранее главный тренер алматинского футбольного клуба "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин высказал мнение о будущем победителе ЧМ-2026.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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