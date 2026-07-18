"Кайрат" и "Атырау" сыграют 18 июля

18 июля пройдет матч 18-го тура казахстанской Премьер-лиги с участием команд "Атырау" и "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Соперники встретятся в Туркестане на стадионе "Туркестан Арена". Начало встречи в 20:00.

"Сектор для болельщиков "Кайрата" – E1. Поддержи "Кайрат" в Туркестане!" – говорится в сообщении клуба.

Фото: fckairat

По данным сайта казахстанской Премьер-лиги, обе команды лишены защитников из-за перебора желтых карточек. У "Атырау" дисквалифицирован Куаныш Калмуратов, у "желто-черных" – Александр Мартынович и Яакко Оксанен.

"Жара в +43°C на натуральном газоне Туркестана станет дополнительным испытанием для обоих коллективов", – интригует футбольных болельщиков пресс-служба КПЛ.

Ранее главный тренер алматинского футбольного клуба "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин высказал мнение о будущем победителе ЧМ-2026.