Казахстанец поднялся на пьедестал молодежного чемпионата мира в Германии

Фото: olympic.kz

Артем Матусевич принес Казахстану медаль молодежного чемпионата мира по академической гребле в Дуйсбурге (Германия), сообщает Zakon.kz.

Казахстанец поднялся на третью ступень пьедестала в мужской одиночке легкого веса. Медаль ему принес результат 07:01.56. Победу одержал португалец Жоао Велосо – 06:59.96. Вторым финишировал Ангелос Каудис (Греция) – 07:00.62. Ранее сообщалось, что Казахстан открыл медальный счет на международном турнире WTT Youth Contender в Алматы.

Поделитесь новостью