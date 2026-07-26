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Спорт

Казахстанец поднялся на пьедестал молодежного чемпионата мира в Германии

Казахстанец поднялся на пьедестал молодежного чемпионата мира в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 20:15 Фото: olympic.kz
Артем Матусевич принес Казахстану медаль молодежного чемпионата мира по академической гребле в Дуйсбурге (Германия), сообщает Zakon.kz.

Казахстанец поднялся на третью ступень пьедестала в мужской одиночке легкого веса. Медаль ему принес результат 07:01.56.

Победу одержал португалец Жоао Велосо – 06:59.96. Вторым финишировал Ангелос Каудис (Греция) – 07:00.62.

Ранее сообщалось, что Казахстан открыл медальный счет на международном турнире WTT Youth Contender в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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