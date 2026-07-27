"Не вернется в UFC": врач Шавката Рахмонова рассказал о неутешительном состоянии бойца
Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Возвращение непобежденного казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова на октагон откладывается, сообщает Zakon.kz.
По информации портала Unforgettable MMA, лечащий врач Шавката Михаил Маркуарт заявил, что спортсмен не проведет бой в этом году. Медицинский штаб, скорее всего, не выдаст Рахмонову справку о допуске к поединкам в 2026 году.
Вероятно, что казахстанский боец вернется в октагон только весной следующего года.
Длительный простой и лечение травмы колена уже привели к изменениям в дивизионе. Из-за отсутствия активности в течение полутора лет Шавкат был временно исключен из официального рейтинга полусреднего веса UFC.
За свою карьеру Шавкат Рахмонов имеет рекорд из 19 побед и 0 поражений.
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