"Не вернется в UFC": врач Шавката Рахмонова рассказал о неутешительном состоянии бойца

Возвращение непобежденного казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова на октагон откладывается, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Unforgettable MMA , лечащий врач Шавката Михаил Маркуарт заявил, что спортсмен не проведет бой в этом году. Медицинский штаб, скорее всего, не выдаст Рахмонову справку о допуске к поединкам в 2026 году.

Вероятно, что казахстанский боец вернется в октагон только весной следующего года.

Длительный простой и лечение травмы колена уже привели к изменениям в дивизионе. Из-за отсутствия активности в течение полутора лет Шавкат был временно исключен из официального рейтинга полусреднего веса UFC.

За свою карьеру Шавкат Рахмонов имеет рекорд из 19 побед и 0 поражений.

Ранее "Челси" показал первое фото с Дастаном Сатпаевым в судьбоносном турне.