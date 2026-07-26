"Челси" показал первое фото с Дастаном Сатпаевым в судьбоносном турне
Фото: Instagram/f.c.kairat
Лондонский клуб "Челси" проведет в турне по Австралии и Юго-Восточной Азии пять матчей, сообщает Zakon.kz.
В Instagram лондонского клуба "Челси" разместили фотографию игроков, которые прилетели в Сидней для участия в предсезонном турне.
В кадр вместился и 17-летний казахстанец Дастан Сатпаев. На снимке он занял место между 23-летним центральным защитником Леви Колвиллом и 21-летним вингером Джейми Гиттенсом.
В турне по Австралии и Юго-Восточной Азии "Челси" сыграет против "Уэстерн Сидней Уондерерс", "Тоттенхэма", "Ювентуса", "Милана" и малайзийского "Джохор Дарул Такзим".
Ранее мы сообщали о том, что Дастан Сатпаев получил персональный номер в "Челси".
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