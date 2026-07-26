"Челси" показал первое фото с Дастаном Сатпаевым в судьбоносном турне

Лондонский клуб "Челси" проведет в турне по Австралии и Юго-Восточной Азии пять матчей, сообщает Zakon.kz.

В Instagram лондонского клуба "Челси" разместили фотографию игроков, которые прилетели в Сидней для участия в предсезонном турне.

В кадр вместился и 17-летний казахстанец Дастан Сатпаев. На снимке он занял место между 23-летним центральным защитником Леви Колвиллом и 21-летним вингером Джейми Гиттенсом.

В турне по Австралии и Юго-Восточной Азии "Челси" сыграет против "Уэстерн Сидней Уондерерс", "Тоттенхэма", "Ювентуса", "Милана" и малайзийского "Джохор Дарул Такзим".

Ранее мы сообщали о том, что Дастан Сатпаев получил персональный номер в "Челси".