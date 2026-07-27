Тадей Погачар в рекордный пятый раз стал победителем "Тур де Франс"

26 июля финишировала одна из самых легендарных гонок в мире велоспорта – "Тур де Франс-2026", где желтую майку лидера в пятый раз в истории забирает словенский спортсмен Тадей Погачар, сообщает Zakon.kz.

Данным триумфом 27-летний велогонщик повторил рекорд французской многодневки. Ранее он побеждал в общем зачете "Большой петли" в 2020, 2021, 2024 и 2025 годах.

Тем самым Погачар выиграл генеральную классификацию "Тур де Франс" в пятый раз в своей карьере и сравнялся по этому показателю с легендами прошлых лет: Эдди Мерксом (Бельгия), Мигелем Индурайном (Испания), Жаком Анкетилем и Бернаром Ино (оба Франция).

Что касается заключительного 21-го этапа данной веломногодневки, то его маршрут был сокращен из-за лесных пожаров – во Франции и гонщики проехали 89 км вместо запланированных 133 км.

Победителем этого укороченного этапа стал голландец Матье ван дер Пул, который первым пересек финишную черту на Елисейских полях.

Представители казахстанской "Астаны" на 113-м розыгрыше "Тур де Франс" ничем не блеснули и оказались вдалеке от списка лучших.

В командном зачете мы закончили на 17-м итоговом месте из 23 заявленных коллективов. Если брать генеральную классификацию, то здесь самая высшая 26-я позиция оказалась у колумбийского представителя XDS Astana Team Харольда Техада, он отстал от Погачара на 2 часа, 19 минут и 47 секунд.

Тем временем на днях сборная Германии по футболу после провала на ЧМ-2026 назначила нового главного тренера.