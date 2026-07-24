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Спорт

Знаменитый экс-наставник "Ливерпуля" встал у руля сборной Германии

Футбол Тренер Германии, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 15:25 Фото: dfb.de
59-летний известный немецкий специалист Юрген Клопп возглавил сборную Германии по футболу. Срок соглашения с "Бундестим" рассчитан до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию несколько минут назад опубликовала пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Главной целью Юргена Клоппа будет плодотворная подготовка немецкой команды к чемпионату Европы 2028 года и ЧМ-2030.

Известный специалист сменил на этом посту Юлиана Нагельсманна, который подал в отставку с поста главного тренера 3 июля после провала "Бундестим" на недавнем мировом первенстве.

Петер Кравиц, Пепейн Линдерс и Свен Бендер будут в команде Клоппа в качестве его помощников. Кравиц и Линдерс – давние соратники Юргена, вместе брали Лигу чемпионов УЕФА с "Ливерпулем" в 2019 году и титул чемпиона АПЛ-2020

"Сборная может объединить нас, именно поэтому эта задача для меня так особенна. С нетерпением жду этой особой задачи в немецком футболе, к которой мы подойдем вместе со смирением и терпением: создания команды, которая борется друг за друга, которая получает удовольствие от футбола и за которую фанаты смогут сплотиться с полной уверенностью". Юрген Клопп

43-летний голландец Линдерс до недавнего времени был помощником Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

"Юрген Клопп как никто другой воплощает в себе страсть, авторитет и способность вдохновлять людей. После отставки Юлиана Нагельсманна он был нашим безоговорочным выбором на должность тренера сборной. Именно поэтому мы неустанно добивались его назначения. Хотел бы поблагодарить всех, кто проложил путь к этому сотрудничеству". Президент DFB Бернд Нойендорф

В конце сентября и начале октября Юрген Клопп со сборной Германией впервые проведут четыре международных матча за один перерыв.

"Для меня Юрген – один из лучших тренеров в мире. Он делает своих игроков лучше. Он также человек, который вдохновляет, руководит и объединяет людей. Именно это и нужно национальной сборной".первый вице-президент DFB Ханс-Йоахим Ватцке

После первого матча против Нидерландов 24 сентября в Амстердаме затем Германия через три дня встретится с Грецией у себя дома в Аугсбурге.

"Юрген Клопп на протяжении многих лет доказывал на самом высоком уровне, что он умеет развивать молодых игроков и заставлять свои команды показывать результаты под давлением. Он также отличный мотиватор, который вдохновит наших болельщиков и немецкий футбол. Я с нетерпением жду начала работы с ним". Спортивный директор DFB Руди Фёллер

Как известно, "Бундестим" покинула ЧМ-2026 года после поражения в 1/16 финала от команды Парагвая (1:1, 3:4 по пенальти).

Последним местом работы Юргена Клоппа был "Ливерпуль", где он отработал девять сезонов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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