#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
476.07
541.86
6.08
Спорт

Составлен примерный график выхода на поле Дастана Сатпаева в зарубежном турне

Футбол Выход Поле, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 14:29 Фото: Instagram/areg.nikoghosyan
28 июля английский футбольный клуб "Челси" со своим казахстанским новичком Дастаном Сатпаевым начинает предсезонное турне по Австралии и Азии, сообщает Zakon.kz.

Первый матч "аристократы" проведут завтра против австралийского "Вестерн Сидней Уондерерс", начало встречи запланировано на 14:45 по казахстанскому времени.

Далее команду Дастана Сатпаева 1 августа ждет "Тоттенхэм" (Сидней, Австралия), там тоже старт в 14:45.

Футбол Выход Поле, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 14:29

Фото: Instagram/areg.nikoghosyan

Затем "синие" 5 августа встретятся с "Ювентусом", но не с итальянским, а одноименным клубом из Гонконга (начало в 16:30).

После этого 8 августа "Челси" померится силами с индонезийским "Миланом" из города Джакарта (17:00).

И напоследок 9 августа лондонский коллектив сыграет с "Джохор Дарул Такзим" из Малайзии (17:00).

В предстоящем турне 17-летний наш талант не останется без поддержки, ряд его фанатов приехал в Австралию, чтобы воочию увидеть игру и поддержать его в товарищеских матчах.

Пока нападающий готовиться проявить себя за "Челси", его бывший клуб "Кайрат" накануне одержал очень важную победу над "Ордабасы" в КПЛ-2026.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футболист Сборной Казахстана
08:34, 17 июня 2026
В "Челси" раскрыли планы на Дастана Сатпаева
Футбол Сбор Австралия
16:45, 24 июля 2026
Официально: Дастан Сатпаев попал в состав "Челси" в предсезонный тур
Футбол Тренировки Сатпаева
14:08, 01 июля 2026
Появились первые новости о занятиях Дастана Сатпаева в "Челси"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Итоги выступления казахстанцев в индивидуальных соревнованиях на ЧМ по фехтованию
14:42, Сегодня
Итоги выступления казахстанцев в индивидуальных соревнованиях на ЧМ по фехтованию
Бадминтонистки Казахстана выиграли &quot;бронзу&quot; международного турнира в Турции
14:30, Сегодня
Бадминтонистки Казахстана выиграли "бронзу" международного турнира в Турции
Министр спорта РК Ербол Мырзабосынов
14:20, Сегодня
Скандал между федерацией ММА и Минспорта Казахстана вышел на международный уровень
КФФ может провести проверку матча &quot;Улытау&quot; – &quot;Иртыш&quot; в КПЛ
14:04, Сегодня
КФФ может провести проверку матча "Улытау" – "Иртыш" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: