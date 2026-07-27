Составлен примерный график выхода на поле Дастана Сатпаева в зарубежном турне
Первый матч "аристократы" проведут завтра против австралийского "Вестерн Сидней Уондерерс", начало встречи запланировано на 14:45 по казахстанскому времени.
Далее команду Дастана Сатпаева 1 августа ждет "Тоттенхэм" (Сидней, Австралия), там тоже старт в 14:45.
Затем "синие" 5 августа встретятся с "Ювентусом", но не с итальянским, а одноименным клубом из Гонконга (начало в 16:30).
После этого 8 августа "Челси" померится силами с индонезийским "Миланом" из города Джакарта (17:00).
И напоследок 9 августа лондонский коллектив сыграет с "Джохор Дарул Такзим" из Малайзии (17:00).
В предстоящем турне 17-летний наш талант не останется без поддержки, ряд его фанатов приехал в Австралию, чтобы воочию увидеть игру и поддержать его в товарищеских матчах.
Пока нападающий готовиться проявить себя за "Челси", его бывший клуб "Кайрат" накануне одержал очень важную победу над "Ордабасы" в КПЛ-2026.