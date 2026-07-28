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Спорт

Звезды "Челси" спасли яркий дебют своего новичка Дастана Сатпаева

Футбол Яркий Дебют , фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 17:40 Фото: Instagram/ChelseaFc
Английский футбольный клуб "Челси" со своим казахстанским новичком Дастаном Сатпаевым одержал первую победу на старте турнира Sydney Super Cup-2026 в Австралии, сообщает Zakon.kz.

Для самого же нашего футболиста это был своего рода неофициальный дебют в составе лондонского коллектива в предсезонном туре.

А для многочисленных казахстанцев это был лишний повод порадоваться за своего земляка, и воспитанник алматинского "Кайрата" оправдал надежды тысяч телезрителей, которые ждали от него гола сразу же в первом матче.

И Дастан сделал это на седьмой минуте противостояния с "Вестерн Сидней Уондерерс", мощно выстрелив в девятку, что позволило его команде открыть счет.

После этого обе дружины попеременно обменялись голами, а в какой-то момент хозяева поля дважды вели в счете и были близки к победе.

Наставник "аристократов" быстро поменял тактику, выпустив на площадку своих главных звезд – Коула Палмера, Жоао Педро и Эстевао.

Эта троица, включая других свежих футболистов, сразу поменяли счет на табло. Итоговый результат 6:4 в пользу команды Дастана Сатпаева, сам же молодой талант был заменен на 63-й минуте.

Тем самым "экс-кайратовец" начал свою карьеру в составе "Челси" с победы и уже получил массу позитивных откликов от мировых экспертов.

Следующий матч в рамках предсезонного тура Sydney Super Cup-2026 "синие" сыграют 1 августа с "Тоттенхэмом".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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