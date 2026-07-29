Соперники не отпускали Неймара после матча и чуть не раздели его догола
Футболисты гостевого коллектива окружили Неймара и начали выпрашивать его форму. В один миг один из шустряков обменялся с бразильцем футболкой, а второй забрал его шорты.
В несколько секунд Неймар остался на поле в трусах и вынужден был завязать на поясе выменянную футболку соперника.
Кому ничего не досталось, с ними 34-летний форвард фотографировался, а кто-то получил свой автограф.
Матч, кстати, завершился победой "Сантоса" со счетом 4:2. Неймар появился на поле только во втором тайме и никакими результативными действиями не отметился.
Его клуб прошел в 1/8 Кубка, где теперь сыграет с "Макара" (Эквадор).
Также после игры с УСВ Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии.
"Мое время в сборной подошло к концу. Я творил историю, был очень счастлив, отдал все, что мог, отдал свою жизнь. Всегда боролся и выкладывался на все сто ради желтой футболки. Но больше не хочу этого делать". Неймар
Неймар сыграл за свою сборную 130 матчей, где забил 80 голов (рекорд) и отдал 58 результативных передач. Он лучший бомбардир в истории "пентакампионов".
За последние несколько дней он снова оказался лицом нового скандала, но не стал сильно его развивать и занялся своей футбольной деятельностью.