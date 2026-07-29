Соперники не отпускали Неймара после матча и чуть не раздели его догола

Минувшей ночью после футбольного матча между бразильским "Сантосом" и венесуэльским УСВ в рамках Кубка Судамерикана произошел комичный случай с участием игроков гостевой команды и лидером хозяев поля – Неймаром, сообщает Zakon.kz.

Футболисты гостевого коллектива окружили Неймара и начали выпрашивать его форму. В один миг один из шустряков обменялся с бразильцем футболкой, а второй забрал его шорты.

В несколько секунд Неймар остался на поле в трусах и вынужден был завязать на поясе выменянную футболку соперника.

Кому ничего не досталось, с ними 34-летний форвард фотографировался, а кто-то получил свой автограф.

Матч, кстати, завершился победой "Сантоса" со счетом 4:2. Неймар появился на поле только во втором тайме и никакими результативными действиями не отметился.

Его клуб прошел в 1/8 Кубка, где теперь сыграет с "Макара" (Эквадор).

Также после игры с УСВ Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии.

"Мое время в сборной подошло к концу. Я творил историю, был очень счастлив, отдал все, что мог, отдал свою жизнь. Всегда боролся и выкладывался на все сто ради желтой футболки. Но больше не хочу этого делать". Неймар

Неймар сыграл за свою сборную 130 матчей, где забил 80 голов (рекорд) и отдал 58 результативных передач. Он лучший бомбардир в истории "пентакампионов".

За последние несколько дней он снова оказался лицом нового скандала, но не стал сильно его развивать и занялся своей футбольной деятельностью.