Президент Бразилии подверг жесткой критике Анчелотти и всю сборную

Чемпионат мира по футболу 2026 года подходит к своему завершению. Однако в финальных разборках нет самой титулованной сборной мира – Бразилии. Пятикратные чемпионы мира проиграли Норвегии на пути к 1/4 финала турнира (1:2) и сошли с дистанции, сообщает Zakon.kz.

Выступление "пентакампионов" на текущем мундиале считают удовлетворительным, но поведение самой сборной и его главного тренера Карло Анчелотти после вылета из турнира не понравилось президенту Бразилии.

Луис Инасио Лула да Силва раскритиковал футболистов сборной страны после поражения в 1/8 финала ЧМ-2026.

"Делегация полетела огромным составом, а вернулись единицы. В самолете сборной почти никого не было. Какой позор. В самолете был только один игрок, Данило из "Фламенго". Если бы они победили, здесь бы все танцевали. Я даже написал сообщение Анчелотти. Вы помните, кто такой Анчелотти? Это тренер сборной Бразилии". Заявление президента Бразилии

Глава государства заявил это, выступая на мероприятии в технологическом университете Мауа в штате Сан-Паулу.

После встречи с одним из студентов, который придумал робота, похожего на гениального игрока, Лулу даже намекнул в адрес Анчелотти.

"Я видел, как один парень сделал агрессивного робота. Он был похож на Мбаппе или на Холанда. И я написал Анчелотти, что ему нужно вызвать в сборную этого робота. Это помогло бы Бразилии выиграть чемпионат мира". Речь президента Бразилии

Как известно, 1 июня большая делегация сборной Бразилии на огромном лайнере вылетела из Сан-Паулу на ЧМ-2026. Спустя месяц этот самолет вернулся на Родину почти пустой, так как все игроки и тренерский штаб команды сразу разъехались на отдых.

