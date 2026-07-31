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Спорт

Восходящая звезда казахстанского тенниса дерзко ворвалась в полуфинал турнира в Испании

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 06:55 Фото: Instagram/kulambayevaa
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева прошла в полуфинал парного турнира серии ITF W100, который идет в Маспаломасе на острове Гран-Канария (Испания), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в четвертьфинальном матче Куламбаева, выступающая в паре с чешской теннисисткой Анной Шишковой, одолела дуэт Деми Тран из Нидерландов и Наийи Берекоэчэа из Франции со счетом 6:3, 6:2.

Встреча шла 1 час 8 минут.

Для обеих пар этот матч был первым очным противостоянием.

Теперь казахстанско-чешский дуэт сразится за выход в финал турнира. В полуфинале Куламбаева и Шишкова встретятся с представительницами Португалии – Франциской Жорже и Матильдой Жорже.

Ранее мы писали о том, как Жибек Куламбаева до последних секунд боролась за победу на турнире в Испании.

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Аксинья Титова
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