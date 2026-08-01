"Челси" с Сатпаевым не устоял против "Тоттенхема" в Африке
Фото: Instagram/d__satpayev
1 августа 17-летний казахстанский футболист Дастан Сатпаев вышел на 70-й минуте от "Челси" против "Тоттенхэма" и сыграл в товарищеском матче, который прошел на нейтральном поле в Аккре (столица Ганы в Западной Африке), сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, встреча завершилась со счетом 2:1. В ее ходе голевых действий Сатпаев не совершил.
На 21-й минуте игры счет открыл новичок "синих" Эстевао.
"Шпоры" сумели восстановить равновесие перед самым перерывом – на 45-й минуте отличился полузащитник Сандро Тонали, и команды ушли отдыхать при равном счете.
Во втором тайме "Тоттенхэм" оказался в меньшинстве после удаления защитника Кевина Дансо на 49-й минуте. Несмотря на численное преимущество, подопечные Хаби Алонсо пропустили в концовке встречи удар от Ришарлисона.
В прошлой товарищеской игре Сатпаев с ВС "Уондерерс" забил гол уже на 7-й минуте встречи.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript