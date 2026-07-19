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Спорт

В Англии оценили первый матч Дастана Сатпаева за "Челси"

Дастан Сатпаев, футбол, Англия, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 20:54 Фото: chelseafc
Английский сайт Talk Chelsea рассказал о первом неофициальном матче казахстанского нападающего Дастана Сатпаева в составе "Челси", передает Zakon.kz.

Как сообщает 19 июля 2026 года издание Sports.kz, лондонский клуб начал предсезонную подготовку под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо с победы над "Кроули Таун" (3:1) в закрытом товарищеском матче на базе в Кобхэме. Голами отметились Джейми Гиттенс, Лиам Делап и Эммануэль Эмега.

В публикации отдельно отмечается участие молодых футболистов в этой встрече.

"Несколько игроков академии получили возможность проявить себя, пока Алонсо продолжал оценивать свой состав в преддверии нового сезона. Махди Никколл-Джазули и Лэндон Эменало вышли в стартовом составе, а Реджи Уотсон, Реджи Уолш, Райан Кавума-Маккуин, Кэлвин Диаките и Дженезис Антви появились на поле после перерыва", – говорится в сообщении.

Отдельно автор статьи упомянул и казахстанского форварда.

"Летний новичок Дастан Сатпаев также появился на поле после перерыва – 17-летний футболист провел свой первый неофициальный матч после перехода из "Кайрата", – отмечается в публикации.

Также Talk Chelsea сообщил, что до начала предсезонного турне по Австралии "Челси" проведет еще один закрытый товарищеский матч с "Бромли".

При этом Хаби Алонсо пока не определился с окончательным составом команды на поездку, поскольку по нескольким молодым игрокам еще рассматриваются варианты аренды.

1 июля вышло прощальное интервью Сатпаева, где 17-летний футболист обратился к болельщикам "Кайрата" и поблагодарил их за поддержку на протяжении всего пути.

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Канат Болысбек
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