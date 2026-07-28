Дастан Сатпаев выступил с заявлением после первого гола в составе "Челси"

Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев высказал свои впечатления после первого гола за лондонский "Челси", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, 17-летний спортсмен отличился в победном поединке против австралийского "Вестерн Сидней Уондерерс", который прошел со счетом 6:4.

После матча Сатпаев опубликовал в Instagram Stories фотографии с игры, показав момент после забитого мяча и эмоции от празднования вместе с командой.

Свой успех молодой нападающий сопроводил словами благодарности:

"Альхамдулиллях. Вся хвала Аллаху".

Эта товарищеская игра – первая в предсезонном турне "Челси" по Австралии и Азии. После этого в Сиднее лондонцы сыграют с "Тоттенхэмом".

Ранее мы писали, что звезды "Челси" спасли яркий дебют своего новичка Дастана Сатпаева.