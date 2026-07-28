Дастан Сатпаев выступил с заявлением после первого гола в составе "Челси"
Фото: Instagram/d__satpayev
Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев высказал свои впечатления после первого гола за лондонский "Челси", сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, 17-летний спортсмен отличился в победном поединке против австралийского "Вестерн Сидней Уондерерс", который прошел со счетом 6:4.
После матча Сатпаев опубликовал в Instagram Stories фотографии с игры, показав момент после забитого мяча и эмоции от празднования вместе с командой.
Свой успех молодой нападающий сопроводил словами благодарности:
"Альхамдулиллях. Вся хвала Аллаху".
Эта товарищеская игра – первая в предсезонном турне "Челси" по Австралии и Азии. После этого в Сиднее лондонцы сыграют с "Тоттенхэмом".
Ранее мы писали, что звезды "Челси" спасли яркий дебют своего новичка Дастана Сатпаева.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript