#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
476.75
541.59
6.06
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
476.75
541.59
6.06
Спорт

Дастан Сатпаев выступил с заявлением после первого гола в составе "Челси"

Казахстанский футболист, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 02:31 Фото: Instagram/d__satpayev
Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев высказал свои впечатления после первого гола за лондонский "Челси", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, 17-летний спортсмен отличился в победном поединке против австралийского "Вестерн Сидней Уондерерс", который прошел со счетом 6:4.

Казахстанский футболист, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 02:31

Фото: Instagram/d.satpayev

После матча Сатпаев опубликовал в Instagram Stories фотографии с игры, показав момент после забитого мяча и эмоции от празднования вместе с командой.

Свой успех молодой нападающий сопроводил словами благодарности:

"Альхамдулиллях. Вся хвала Аллаху".

Эта товарищеская игра – первая в предсезонном турне "Челси" по Австралии и Азии. После этого в Сиднее лондонцы сыграют с "Тоттенхэмом".

Ранее мы писали, что звезды "Челси" спасли яркий дебют своего новичка Дастана Сатпаева.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
футбол
19:45, 15 ноября 2025
Дастан Сатпаев забил свой первый гол за сборную РК, открыв счет в матче с Бельгией
Футбол Переход Челси
15:45, 10 февраля 2025
Официально: Дастан Сатпаев продолжит карьеру в "Челси"
Дастан Сатпаев отправился в Челси
04:23, 02 июля 2026
"Буду скучать": Дастан Сатпаев обратился к фанатам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Райан Гарсия хочет вернуть Теренса Кроуфорда с пенсии ради очного поединка
03:22, 29 июля 2026
Райан Гарсия хочет вернуть Теренса Кроуфорда с пенсии ради очного поединка
&quot;Будет 3-0&quot;: Махачев оценил сравнения его боя против Гэрри с поединком Хабиба и Конора
02:48, 29 июля 2026
"Будет 3-0": Махачев оценил сравнения его боя против Гэрри с поединком Хабиба и Конора
&quot;Сделаем всё возможное&quot;: Широбоков поделился ожиданиями от ответного матча с &quot;Омонией&quot;
02:17, 29 июля 2026
"Сделаем всё возможное": Широбоков поделился ожиданиями от ответного матча с "Омонией"
Роберт Уиттакер рассказал о планах завершить карьеру в Австралии
01:45, 29 июля 2026
Роберт Уиттакер рассказал о планах завершить карьеру в Австралии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: