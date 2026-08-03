"Ордабасы" подвинул "Кайрат" и вновь возглавил турнирную таблицу КПЛ
Фото: Instagram/fc__ordabasy
По итогам 20-го тура Казахстанской Премьер-лиги, ночью 2 августа, обновилось расположение футбольных клубов в турнирной таблице КПЛ, где шымкентский "Ордабасы" вернулся на первую строчку, сообщает Zakon.kz.
2 августа шымкентский "Ордабасы" на своем поле обыграл костанайский "Тобыл". "Астана" в Жезказгане взяла верх над "Улытау" и укрепила позиции в первой тройке, а "Актобе" в дебютном матче нового главного тренера Игоря Черевченко уступил на выезде "Кызылжару".
По итогам тура "Окжетпес" забил четыре мяча и продолжил борьбу за медали, а "Иртыш" одержал вторую победу подряд и покинул последнюю строчку. "Алтай" по-прежнему в зоне вылета.
Таким образом победа позволяла "Ордабасы" обойти "Кайрат" и вернуться на первое место. Сейчас у "Ордабасы" 46 забитых голов, у желто-черных – 45.
"Интрига в КПЛ на пределе", – отмечают футбольные болельщики.
Продажа билетов на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Кайратом" и "Левски" из Болгарии начнется 5 августа в 15:00.
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