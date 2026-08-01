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Спорт

Фанаты "Кайрата" получили бесплатный тур на ответный матч Лиги чемпионов

Футбол Тур Туркестан, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 09:41 Фото: Zakon.kz.
Как уже известно, ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Кайратом" и "Левски" (Болгария) состоится 11 августа в 20:00 на стадионе "Туркестан Арена" в городе Туркестан, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы алматинского коллектива, продажа билетов на этот матч начнется 5 августа в 15:00. Стоимость билетов составит от 1500 до 5000 тенге.

Владельцы сезонных абонементов получат приоритетное право на выкуп мест до начала общей продажи. Представители, занимающиеся реализацией билетов, заранее свяжутся с каждым владельцем абонемента и сообщат все необходимые детали.

Плюс, для владельцев сезонных абонементов и активных фанатов будет организован бесплатный автобусный трансфер до Туркестана и обратно.

Отправление в день матча в 06:00, а обратный рейс – сразу после окончания матча.

Первый матч чемпиона Казахстана против "Левски" пройдет на выезде 4 августа в Софии.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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